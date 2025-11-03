اليونسكو تعترف بعيد الفطر وعيد الأضحى احتفالين ثقافيين عالميين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خلال مؤتمرها العام الثالث والأربعين المنعقد في سمرقند، أوزبكستان، اعترفت اليونسكو رسميًا بعيدي الفطر والأضحى، معترفةً بأهميتهما الثقافية والاجتماعية والروحية العميقة في جميع أنحاء العالم.

يمثل هذا القرار خطوة رمزية وهادفة نحو الشمول الثقافي العالمي واحترام الأديان.

ومن خلال دمج هذه الاحتفالات الإسلامية في إطارها، تعزز اليونسكو التزامها بالحوار والتنوع والقيم الإنسانية المشتركة.

يأتي هذا الاعتراف في ظل جهود دولية متزايدة لتعزيز التفاهم بين مختلف الأديان والثقافات.

ويتماشى مع مهمة اليونسكو الأساسية المتمثلة في تعزيز السلام، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز الوئام الثقافي من خلال التعليم والاحترام المتبادل.

وأكدت اليونسكو في بيانها أن الاعتراف بعيدي الفطر والأضحى يهدف إلى "تعزيز التفاهم الثقافي والتماسك الاجتماعي" وتشجيع "الحوار والتعاون بين الأديان".

وأكدت المنظمة أن كلا العيدين يعكسان قيمًا عالمية من التراحم والوحدة والامتنان.

قدّمت إندونيسيا هذا الاقتراح، واعتمده المؤتمر العام.

وبموجب هذا القرار، سيُصدر المدير العام لليونسكو رسالة سنوية بمناسبة العيدين.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على القرار رقم 219 الصادر عن المجلس التنفيذي، وتعكس التزام اليونسكو بالشمول والتنوع واحترام التقاليد الروحية العالمية.