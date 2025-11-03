ورشة عمل تعليمية للشباب المسلم في زغرب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام نادي شباب زغرب، عاصمة كرواتيا، ورشة عمل علمية خاصة للشباب المسلم بعنوان "التواصل مع الحديث النبوي الشريف".

يأتي هذا البرنامج في إطار أنشطة النادي التعليمية المستمرة الهادفة إلى تعزيز قيم الشباب وهويتهم الإسلامية.

في هذه الورشة التعليمية، ألقى الشيخ عالم كرينسيك، إمام المركز الإسلامي في سيساك، كلمة بعنوان "ثلاثة أحاديث: ثلاثة مبادئ للمدرسة التربوية النبوية"، عرّف فيها الشباب على مبادئ الأخلاق والسلوك والشخصية الإسلامية المستمدة من سنة النبي محمد (ص).

وشرح ثلاثة مبادئ تربوية مهمة، هي: مبدأ المحبة والرحمة، ومبدأ النفع والعمل، ومبدأ الأخلاق، مؤكدًا أن غرس هذه المبادئ في نفوس الشباب يُضفي حلاوة الإيمان وجمال الروح. وفي ختام اللقاء، استمر الحوار المفتوح بين الشباب، وقدم المشاركون مقترحات لأنشطة مستقبلية، منها عقد مؤتمر سنوي للشباب المسلم في كرواتيا في ديسمبر/كانون الأول، وتطوير القطاعات الإبداعية، وتعزيز الأنشطة التطوعية، مؤكدين على أهمية التواصل والتفاعل بين الشباب المسلم في مختلف مدن كرواتيا.