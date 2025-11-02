مبعوث ترامب يحمل شعار "دعونا نجعل العراق عظيما" ليستهدف الحشد والمقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارك سافايا، اليوم الاحد، مباشرته مهام عمله رسميًا.

وقال سافايا في تغريدة له انه "عاد العراق الآن، أنا على رأس عملي". وأضاف زاعما: "دعونا نجعل العراق عظيما مرة أخرى!".

وسبق ان كشف سافايا في بيان مطول، طبيعة النظرة والرؤية الامريكية الى العراق، مشيرا الى ان الولايات المتحدة الامريكية أوضحت انه لا مكان للمجاميع المسلحة خارج سلطة الدولة، والجميع يجب ان يعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة وتحت راية واحدة لازدهار العراق حسب زعمه.

فيما رأى المراقبون العراقيون أن هذه الخطوة تعد تمهيد للسيطرة على القرار العراقي وفرض وصاية من نوع جديد عبر إرسال مبعوث خاص للرئيس الأمريكي ترامب الى العراق بدلا من السفير كباقي دول العالم.

ويقصد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارك سافايا، بالمجاميع المسلحة المقاومة العراقية والحشد الشعبي، وليس المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون .

