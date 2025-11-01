وفد إيراني يلتقي مفتي روسيا في زيارة لمسجد موسكو الكبير للحوار الثقافي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى مفتي روسيا، روشن عباسوف، بوفد إيراني برئاسة مهدي جمران، رئيس مجلس مدينة طهران، في الجامع الكبير بموسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والديني بين البلدين.

وحضر اللقاء أيضًا إلدار غالييف ورينات أبينوف، نائبا مجلس مفتي روسيا.

نقل المفتي عباسوف تحيات الشيخ راوي عين الدين، المفتي العام والزعيم الروحي لمسلمي روسيا، مؤكدًا على الصداقة الراسخة والتعاون المتنامي بين إيران وروسيا.

وأشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين يزورون الجامع الكبير في موسكو بانتظام، مما يعكس الروابط الروحية المتينة بين البلدين.

كما أشاد بدور السفارة الإيرانية ومركزها الثقافي الفاعل في تعزيز الدبلوماسية الروحية والمبادرات المشتركة، بما في ذلك المشاركة في اجتماع قادة دول البريكس الدينيين، والمؤتمر الدولي حول طريق الحرير الروحي، ومسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن الكريم، التي فاز بها مشارك إيراني عام ٢٠٢٥.