افتتاح مركز حماية العتبات المقدسة في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء العراقية عن افتتاح مركز حماية مرقدي الإمام الحسين والعباس (عليهما السلام).

افتُتح المركز بحضور وفدين من عتبتي العتبتين المقدستين، بالإضافة إلى محافظ كربلاء السيد نصيف الخطابي، وعدد من قادة وأعضاء مجلس المحافظة، ومدراء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأكد الخطابي في الحفل أن قوات الأمن في كربلاء أثبتت كفاءتها العالية في مختلف المجالات، لا سيما في توفير الأمن لملايين الزائرين للمدينة المقدسة.

وشدد على أهمية دعم وتمكين القوات وتوفير جميع احتياجاتها لضمان نجاح مهمتها.

وأشاد هادي رزيق كسار، وكيل وزارة الداخلية العراقية، الذي حضر الحفل، بدور محافظة كربلاء في دعم القوات الأمنية.

وأكد أن محافظة كربلاء تعد من أكثر محافظات البلاد أمنا واستقرارا بفضل التنسيق العالي بين القيادات الأمنية والعتبات المقدسة.