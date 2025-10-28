شيخ الأزهر يطالب الرئيس الإيطالي بالاعتراف بدولة فلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال الطيب إن الأزهر الشريف يقدر موقف الشعب الإيطالي في دعم الحق الفلسطيني وخروجه في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الأبرياء في غزة من قتل وتهجير وجرائم إبادة جماعية استمرت عامين كاملين.

وأضاف شيخ الأزهر خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على هامش مشاركته في اللقاء العالمي من أجل السلام "إيجاد الجرأة على تحقيق السلام" أن الأمل معقود على هؤلاء الشباب والمنصفين، وأقرانهم من مختلف دول العالم، للانتصار لكرامة الإنسان أيا كان لونه أو معتقده أو عِرقه.

وأكد أن الأزهر الشريف معني بنشر السلام الذي هو جوهر رسالة الإسلام، وبيان الصورة السمحة لهذا الدين، وهو ما دفعه للمبادرة بالانفتاح على المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الجهود توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع الراحل البابا فرنسيس.

من جانبه، أكد الرئيس الإيطالي تقديره لمواقف شيخ الأزهر في نشر قيم السلام والأخوة الإنسانية، وإعجابه بعلاقة الصداقة التي جمعته بالبابا فرنسيس، مشيدًا بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الرمزان الدينيان الكبيران في فبراير 2019 بأبوظبي.

وشدد الرئيس الإيطالي على أن الواقع المعاصر أثبت الحاجة الماسة إلى هذه الوثيقة التي تجاوزت حدود المكان، وأصبحت علامة بارزة في مجال السلام العالمي والحوار بين الأديان.

وأكد الرئيس الإيطالي دعم بلاده لاتفاق السلام في الشرق الأوسط الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ، وتقديره للجهود المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى حلول بشأن وقف العدوان على غزة، وتشجيعه للجميع على الاستمرار والالتزام بما ورد من بنود لتسهيل الانتقال إلى المرحلة الثانية.