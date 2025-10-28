سموتريتش: الجيش يعد لاحتلال غزة بسرعة وشرط إعادة الإعمار نزع سلاح حماس

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال سموتريتش أن "إسرائيل لن تسمح بإعمار قطاع غزة طالما لم يتم تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل"، مؤكدا أن "إخلاء القطاع من السلاح هو الشرط الأساسي لإعادة الإعمار"، مشددا على أن إسرائيل "لن تسمح بقيام سلطة إرهابية من جديد في غزة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "هناك اتفاقيات وجهودا لإرساء الاستقرار، لكن من وجهة نظرنا الامتحان الحقيقي في التنفيذ".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عملا طوال الحرب على منع وقف إطلاق النار.

ووفقا للصحيفة، استمرت المحادثات مع حماس قرابة عامين، في ظل محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي، بينما كان الوزيران في الخلفية يعملان على استمرار الحرب.

وقد أعرب الاثنان بالفعل عن إحباطهما من جراء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، والتي قبلها نتنياهو. حيث زعم بن غفير أنها "خطيرة على أمن إسرائيل"، بينما أعرب سموتريتش عن أمله في أن "ينقذنا رفض حماس من أنفسنا مرة أخرى".

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، بلغ عدد القتلى 93 والإصابات 337، فيما جرى انتشال 472 جثمانا. وبينت وزارة الصحة بغزة أنه تم التعرف حتى الآن على 72 جثمانا من أصل 195 جثمانا استلمتها الطواقم الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على تنفيذ الاتفاق، تواصل إسرائيل خرق وقف إطلاق النار في مناطق عدة من القطاع. فقد شن سلاح الجو ثلاث غارات جوية، ونفّذ عمليات نسف لمبان شرقي خان يونس، كما ألقت طائرات مسيرة قنابل قرب مخيمات النازحين عند مفترق الشجاعية، وأطلقت الزوارق الحربية قذائفها نحو ساحل رفح.

وأفاد الدفاع المدني بأنّ عددًا من الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مجموعة من المدنيين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية جنوبي إسرائيل اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، في خطوة هي الأولى منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان رسمي إن القرار "يعكس الواقع الأمني الجديد في الجنوب بفضل نشاط قواتنا خلال العامين الماضيين في مواجهة حماس"، مشددا على التزام حكومته "بمواصلة العمل لتحقيق أهداف الحرب"، وعلى رأسها نزع سلاح قطاع غزة وتفكيك قدرات فصائل المقاومة.