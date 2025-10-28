إقامة مؤتمر وحدة الأمة في كويتة، باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمت الفعالية في فندق سيرينا كويتا. وتحدث في الفعالية متحدثون بارزون، منهم العلامة سيد جواد نقفي، والسيناتور السابق مشتاق أحمد خان، ومولانا أنور الحق حقاني، ومولانا عبد الحق هاشمي، ومولانا دبير حسين، ومولانا عبد الكبير شاكر، والمحامي افتخار حسين، ومولانا سيد سميع الله آغا، والقنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية، محمد كريمي توديشكي.

وأكدوا على أن صمت الأمة الإسلامية جمعاء، بما في ذلك حكامها، أمام الظلم الإسرائيلي، هو واقع مأساوي. هذا الصمت هو بمثابة وقوف مع الظلم، وهو أمر مرفوض عند الله. قال العلامة سيد جواد نقفي، رئيس حركة البيدري أمة المصطفى: "إن صمت العالم الإسلامي تجاه الظلم هو أعظم دعم لإسرائيل ومصدر تشجيع على سفك دماءها".

وأضاف أن اللامبالاة تجاه شعب غزة المظلوم والصمت على الجرائم ضد الإنسانية هو أكبر مصيبة للأمة الإسلامية، بل هو موتها.

وأشار المتحدثون إلى أن دولًا مثل قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات تُستخدم كأدوات لإنهاء المقاومة ضد إسرائيل.

وأكدوا أن المقاومة علامة إيمان، وأن ما يُسمى "السلام" هو في الواقع استراتيجية للاعتراف بإسرائيل وقبول الذل.

وحذروا من أن أمريكا وإسرائيل تُخططان لخطط جديدة، بينما يعتبر حكام المسلمين طريق العار خلاصًا. وأكدوا أن الصمت والتنازل هما طريق العبودية، ولا يُعززان إلا قوة العدو.