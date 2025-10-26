العتبة الحسینیة تفتتح مركزاً ثقافياً في باكستان لتعزيز الوحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ افتتحت العتبة الحسينية المقدسة "مركز الإمام الحسين الثقافي" في باكستان لتعزيز الوحدة الإسلامية وتوطيد أواصر الأخوة.

وأفاد المكتب الإعلامي للعتبة الحسينية المقدسة بأن المركز الجديد أُطلق بالتعاون مع جامعة الكوثر الإسلامية في باكستان.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ أنور النجفي، ممثل ومُقَيِّم آية الله العظمى السيد علي السيستاني في باكستان، إلى جانب عدد كبير من رجال الدين والمثقفين والأكاديميين وأبناء مختلف الطوائف الدينية والعرقية.

وخلال الفعالية، قدّم الباحثون أوراقًا بحثية سلّطت الضوء على التعايش السلمي بين المذاهب الإسلامية، مستلهمين رسالة الإمام الحسين(ع) في الوحدة والتسامح.

وقال الشيخ علي القرعاوي، ممثل العتبة الحسينية المقدسة: "لقد دعا الإمام الحسين (ع) إلى وحدة الأمة الإسلامية ونبذ الفرقة، وتُعدّ كربلاء منارةً للإنسانية والتقارب بين الأمم".

في كلمته، رحّب الشيخ أنور النجفي بوفد العتبة المقدسة، وأشاد بجهودها المتواصلة "لنشر ثقافة المحبة والسلام في جميع أنحاء العالم". كما عُرضت خلال الفعالية أفلام وثائقية حول مشاريع العتبة الإنسانية والخدمية.