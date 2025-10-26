أصبحنا أقوى بكثير مما كنا عليه خلال حرب الـ12 يوماً

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال العميد رضا طلائي، مساعد شؤون التخطيط الاستراتيجي والشؤون البرلمانية والناطق باسم وزارة الدفاع قال في تصريح له، حول قدرات القوات المسلحة الايرانية بعد "الدفاع المقدس لمدة 12 يوماً": "لقد شهدت القدرات التسليحية والتشغيلية والدعم للقوات المسلحة زيادة ملحوظة مقارنة بما قبل هذه الحرب."

وأضاف العميد طلائي : "لقد فشل العدو، رغم استعداداته على مدى 15 عاماً لضرب إيران، في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً. وإذا خطر للعدو أن يقدم على تهديد آخر، فسيفشل حتماً أمام إيران بشكل أكبر مما فشل به في حرب الـ12 يوماً؛ وذلك لأنه بالإضافة إلى تعزيز استعدادات إيران الدفاعية، فقد زادت أيضاً هشاشة العدو الصهيوني أمام القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية الإيرانـيـة."

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية إلى أن "العدو، نظراً للإخفاق والضربة القوية التي تعرض لها في حرب الـ12 يوماً، من غير المرجح أن يتمكن مرة أخرى، من دون ان يأخذ بالحسبان هشاشته، من امتلاك القدرة على اتخاذ قرار بمهاجمتنا مجدداً."

