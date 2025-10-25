مدير الحوزات الإسلامية: ميرزا ​​نائيني جسد اتحاد العلم والمشاركة الاجتماعية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أشاد آية الله علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية، بالدور المؤثر للراحل العلامة ميرزا ​​نائيني، قائلاً إن الفقيه الجليل أثبت أن العالم الديني قادر على الجمع بين المساعي الفكرية والمشاركة الفاعلة في الشؤون السياسية والاجتماعية.

وفي لقاءٍ مع نخبة من العلماء والمثقفين العراقيين على هامش المؤتمر الدولي للعلامة ميرزا ​​نائيني، وصف آية الله أعرافي حوزتي النجف وقم بأنهما مركزان محوريان في العالم الإسلامي.

وأكد أن تعزيز التعاون والتآزر بين هاتين الحوزتين ضروريٌّ لتقدم الإسلام والتشيع. وقال: "من أهم نتائج هذه المؤتمرات تعزيز الروابط بين علماء العراق وإيران والدول الإسلامية الأخرى".

وأكد آية الله أعرافي على الأبعاد الفكرية والسياسية لشخصية ميرزا ​​نائيني، مشيرا إلى أن هذا العالم لعب دورا حاسما في معارضة الاستعمار البريطاني والدفاع عن استقلال الأمة الإسلامية وتعزيز مفهوم الحكم الإسلامي.