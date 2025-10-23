افتتاح مركز الإمام الحسين (ع) الثقافي في باكستان لتعزيز الوحدة الإسلامية والتواصل الإنساني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ افتتحت العتبة الحسينية المقدسة، عبر مركز الإعلام الدولي في قسم الإعلام، وبالتعاون مع جامعة الكوثر الإسلامية، مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في باكستان، وذلك برعاية وحضور وكيل المرجعية الدينية في باكستان الشيخ أنور النجفي، وبمشاركة واسعة من رجال الدين والمثقفين والأكاديميين ومختلف شرائح المجتمع من مختلف الطوائف.

وتضمن حفل الافتتاح جلسات نقاشية وورقات بحثية ركزت على أهمية التعايش السلمي بين المذاهب الإسلامية، مستلهِمة نهج الإمام الحسين (عليه السلام) في الدعوة إلى الوحدة والتسامح.

وألقى ممثل العتبة الحسينية المقدسة الشيخ علي القرعاوي كلمة أكد فيها أن “الإمام الحسين (عليه السلام) دعا إلى وحدة الأمة ونبذ الفرقة، وجعل من كربلاء منارة للإنسانية والتقارب بين الشعوب”.

كما ألقى وكيل المرجعية الدينية العليا في باكستان الشيخ أنور النجفي، كلمة رحب فيها بوفد العتبة الحسينية المقدسة، مثمنا جهودها المتواصلة في نشر ثقافة المحبة والسلام عبر العالم، فيما استعرضت أفلام وثائقية حول المشاريع الإنسانية والخدمية التي تقدمها العتبة الحسينية المقدسة.

وأعرب رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة الأستاذ عباس الخفاجي في كلمته عن اعتزازه بتأسيس هذا المركز.

وأكد أن "المركز سيكون جسرا للتواصل الثقافي والإعلامي بين العتبة الحسينية المقدسة والشعب الباكستاني".

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز الإعلام الدولي الأستاذ حيدر المنكوشي أن "افتتاح مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في باكستان يأتي ضمن رؤية العتبة الحسينية المقدسة في توسيع حضورها الثقافي والإعلامي عالميا".

وأشار إلى أن "المركز سيعمل على نقل رسالة كربلاء إلى الشعوب بلغاتها وثقافاتها المختلفة، وإبراز الصورة الإنسانية المشرقة للإمام الحسين (عليه السلام) ورسالة أهل البيت (عليهم السلام)”.

واختتمت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم توثيقي عن زيارة الأربعين والخدمات المقدمة لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)، وسط أجواء من التفاعل والحضور الكبير.

