طلاب الحوزة النيجيرية المقيمون في كربلاء يتجمعون للاستماع وتحليل خطاب الشيخ الزكزكي الأخير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقامت مجموعة من طلاب الحوزة النيجيريين المقيمين في مدينة كربلاء المقدسة لقاءً خاصًا للاستماع إلى كلمة الشيخ إبراهيم الزكزكي، الأمين العام للحركة الإسلامية النيجيرية.

وُظّف هذا اللقاء، الذي عُقد في مقر إقامة "الإمارات" بالعراق، لبثّ واستماع كلمة الشيخ الزكزكي الأخيرة في لقاءٍ مع طلاب الحوزة.

في الأسبوع الماضي، أكّد الشيخ إبراهيم الزكزكي، في لقاءٍ مع مجموعة من طلاب الحوزة من عدة دول إسلامية، على الرسالة العلمية والاجتماعية لطلاب الحوزة، ودعاهم إلى التعمق في التعليم الديني، وتثقيف المجتمع، والحفاظ على الاستقلال الفكري، وحذّر من تطبيع التنازلات مع الظالمين.

وفي ختام الحفل، أعرب طلاب الحوزة الحاضرون عن ولائهم للشيخ الزكزكي، مؤكدين أن كلماته سترشدهم على طريق العلم والجهاد الثقافي.