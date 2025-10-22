مركز التراث الإسلامي في مدينة مشهد أصدر أكثر من عشرة مؤلفات محققة في الأعوام الأربعة الماضية + صور

أكد قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة أنّ مركز التراث الإسلامي في مدينة مشهد المقدسة، أصدر أكثر من عشرة مؤلفات محققة في الأعوام الأربعة الماضية.



وقال مدير المركز، الشيخ قيس العطار: إنّ "تأسيس المركز جاء استجابةً لحاجة الحوزات العلمية والباحثين إلى مؤسسة تُعنى بإحياء التراث الإسلامي عمومًا، وتراث مدينة مشهد خصوصًا" لافتًا إلى أنّ "نخبة من المحققين والعلماء البارزين في مشهد الإمام الرضا (عليه السلام) تولوا مهام التحقيق والتوثيق، ما أثمر عن إنجازات علمية نوعية في فترة وجيزة".



وأضاف، أنّ "المركز أصدر في الأعوام الأربعة الماضية أكثر من عشرة مؤلفات محققة، أبرزها موسوعة ابن السكون الحلي، وكتاب غاية السؤول في شرح تهذيب الأصول لفخر المحققين (رضوان الله عليه)، وهو من النسخ النادرة التي خضعت لتحقيق علمي دقيق، بالإضافة إلى أنّ المركز يعمل حاليًّا على تحقيق نهج البلاغة اعتمادًا على عشر نسخ نفيسة تبرز الفروق بينها".



وأوضح العطار، أنّ "الأعمال تُجرى حاليًّا لطباعة كتاب حدائق الحقائق لقطب الدين الكيذري في خمسة مجلدات، فضلًا عن مشروع تحقيق مقتل الإمام الحسين (عليه السلام) للخوارزمي، الذي اكتمل منه المجلد الأول ويُجرى العمل لإنجاز المجلد الثاني".





وأشار إلى أنّ "المشروع الأكبر الذي يُجرى العمل عليه الآن، هو تحقيق وإصدار كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للسيد حبيب الله الخوئي، الذي يتألف من ثلاثين مجلدًا، ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه في أقل من عام بعد إجراء المراجعة النهائية".



ويعمل مركز التراث الإسلامي في مدينة مشهد المقدسة على ترسيخ حضوره كمؤسسة رائدة في حفظ التراث الإسلامي وصونه، مسهمًا في ترسيخ الهوية العلمية والثقافية لمدينة الإمام الرضا (عليه السلام).