أكثر من 1100 سائح غير مسلم يزورون مرقد السيدة المعصومة (س) في قم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار أكثر من 1100 سائح غير مسلم من 56 دولة مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) في قم المقدسة خلال النصف الأول من العام، وكان العدد الأكبر منهم من الولايات المتحدة.

ووفقًا للمكتب الدولي للعتبة المقدسة، احتل الزوار من الصين وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبولندا وروسيا وألمانيا وتايلاند أيضًا المرتبة الأولى بين مجموعات السياح الأجانب.

وقد قاموا بجولة في المرقد كجزء من زيارات أوسع لمعالم قم الدينية والثقافية والتاريخية.

وخلال الفترة نفسها، تلقى أكثر من 6500 حاج مسلم من 30 دولة - بما في ذلك العراق وباكستان ونيجيريا والهند وأذربيجان والبحرين والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت والولايات المتحدة - خدمات الحج في المرقد.

ويقول المسؤولون إن العدد المتزايد من الزوار الدوليين يُبرز مكانة قم العالمية كواحدة من أبرز المراكز الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.

يشارك العديد من الحجاج أيضًا في البرامج التعليمية والثقافية التي تُقام في العتبة العلوية المقدسة، والتي تهدف إلى تعريف الجمهور الدولي بتعاليم أهل البيت (ع).

ويُعزى ارتفاع عدد الزوار الأجانب هذا العام إلى تحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الدولية، وتعزيز التواصل الثقافي في العتبة المقدسة.