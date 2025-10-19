العتبة العباسية المقدسة وجامعة القادسية توقعان اتفاقية للحفاظ على التراث

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وقّعت العتبة العباسية المقدسة وجامعة القادسية مذكرة تفاهم تُركّز على حفظ المخطوطات والوثائق التاريخية.

وقّع المذكرة مركز الفضل لحفظ وصيانة تراث المخطوطات والأرشيف الوثائقي، ممثلاً عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية الآثار في جامعة القادسية.

وأكد الأستاذ عباس موسى أحمد، نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي في ​​مجال حفظ المخطوطات والوثائق التاريخية، بما يضمن حفظ التراث الثقافي والفكري للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن بنوداً لتبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة في مجال حفظ المخطوطات وفهرستها، بما يتماشى مع رسالة العتبة العباسية المقدسة في حماية التراث الإسلامي والإنساني من التلف والضياع.

وأكد مدير مركز الفضل الأستاذ ليث لطفي أن المذكرة تتضمن دعم الباحثين المتخصصين في رعاية وترميم التراث المخطوط والوثائق والكتب الأثرية النادرة.

قال الدكتور لطيف حسون، ممثل كلية الآثار بالجامعة، إن قرار توقيع الاتفاقية جاء بفضل خبرة المركز وورش العمل التي يقدمها ومنهجه العلمي في الحفاظ على التراث المادي. وشجع المؤسسات الأخرى، الرسمية وغير الرسمية، على الاستفادة من خدمات المركز.