سلسلة اعتداءات صهيونية تستهدف جنوب والبقاع في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، سلسلة اعتداءات على لبنان، أسفرت عن شهيد و7 إصابات في حصيلة أولية، وذلك في استمرار لانتهاك إعلان وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي جنوب لبنان، شن الاحتلال غارة من مسيّرة على حرج الدبشة في أطراف بلدة كفرتبنيت، وغارة أخرى بمسيّرة أيضاً على طريق عام كوثرية السياد - الشرقية.

وشن الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة أنصار، ما أسفر عن 6 إصابات.

وقال مراسل الميادين إنّ الغارات الإسرائيلية على أنصار استهدفت مجبلاً للإسمنت ومعملاً للأسفلت وخزانات وقود.

كذلك، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة بنعفول قضاء صيدا ما أسفر عن جريح، وألقت محلّقة إسرائيلية قنابل صوتية، 3 مرات بفترات زمنية متفرقة، قبالة رأس الناقورة، وفق ما نقلت مراسلة الميادين.

وكانت محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة على أطراف بلدة بليدا، كما أطلقت قوات إسرائيلية رشقات رشّاشة باتجاه أطراف عيترون، وجاء ذلك بالتزامن مع توجّه الأهالي إلى كروم الزيتون.

وفي البقاع، شرقي لبنان، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة شمسطار، ما أسفر عن ارتقاء شهيد.

