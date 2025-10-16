تسليم 30 جثمانا من الأسرى الفلسطينيين إلى الصحة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال وزارة الصحة في غزة، في بيان صحفي، إنها تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 جثماناً جديداً، ليرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 120 جثماناً.

وأكدت الصحة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأضافت أن العديد من الجثامين ظهرت عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، والإعدام الميداني، وبعضها فرغ من الأعضاء الحيوية وتم حشوها بالقطن.

وأشارت إلى أن آثار جنازير دبابات ظهرت على أجساد بعض الجثامين ما يرجح أن بعضهم الشهداء قضوا دهسا بآليات جيش الاحتلال.

......

انتهى/ 278