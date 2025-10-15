إقامة مؤتمر دولي بعنوان "السيد حسن نصر الله تحت عنوان "رمز المقاومة وعبقرية القيادة"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ينعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "السيد حسن نصر الله؛ رمزالمقاومة وعبقرية القيادة" بالتعاون مع الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية وجامعة إيليا الدولية.

تقيم الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية وجامعة إيليا الدولية المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "السيد حسن نصر الله؛ رمز المقاومة وعبقرية القيادة" بهدف شرح وتحليل شخصية السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ودوره البارز في مجال المقاومة والنضال ضد الصهيونية.

تم تحضير هذا المؤتمر بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة على الصعيد المحلي والدولي، ومن المتوقع حضور نخبة من المفكرين والباحثين والأساتذة من جامعات إيرانية وعالمية.

يهدف هذا المؤتمر إلى دراسة مختلف أبعاد شخصية السيد حسن نصر الله العقائديةوالفكرية والإدارية والثقافية، لا سيما دوره في قيادة جبهة المقاومة الإسلامية، وقدراته القيادية، وتأثيره على جبهة المواجهة مع الصهيونية على مستوىالمنطقة والعالم.

كما يسعى هذا المؤتمر إلى توضيح الأسس الفكرية والعقائدية لهذه الشخصية العظيمة، وأساليبه القيادية والإدارية، والآثار الاجتماعية والسياسية لقيادته، ودوره الإعلامي والثقافي في تعزيز ثقافة المقاومة والهوية الإسلامية.

يُعقد المؤتمر العلمي الدولي "السيد حسن نصر الله؛ رمز المقاومة وعبقرية القيادة" في أربعة محاور رئيسية.

المحور الأول في مجال المباحث الفكرية والعقائدية للسيد حسن نصر الله، والذي يُحلل ويدرس الأسس العقائدية والبعد القرآني والديني لشخصيته، بالإضافة إلى أبرز ملامحها الفكرية والمعرفية في نظر المفكرين المسلمين وغير المسلمين.

المحور الثاني في مجال القيادة والإدارة للسيد حسن نصر الله، والذي يُوضح خصائص قيادة وإدارة المقاومة، ومنهج التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأزمات، ودور السيد حسن نصر الله في تماسك قوى المقاومة في المنطقة.

تُعدّ المحاور السياسية والاجتماعية من المحاورالاخرى هذا المؤتمر، الذي يُحلّل ويُدرس وجهات النظر السياسية والإقليمية للسيد حسن نصر الله، ومكانته بين قادة العالم الإسلامي المعاصرين، وتأثير قيادته على جبهة المقاومة على المستويين الإقليمي والعالمي.

يتناول المحور الأخير المباحث الإعلامية والثقافية للسيد حسن نصر الله، والتي تشمل مواضيع مثل انعكاس شخصية السيد حسن نصر الله في وسائل الإعلام الدولية، ودوره في تعزيز ثقافة المقاومة والهوية الإسلامية، وتمثيل شخصية السيد حسن نصر الله في أدب وفن المقاومة.

يمكن للباحثين والمهتمين إرسال أبحاثهم العلمية باللغات الفارسية و العربية و الإنجليزية. سيتم فهرسة الأوراق البحثية المقبولة في قاعدة بيانات الاستشهادات العلمية للعالم الإسلامي (ISC).

وفقًا لأمانة المؤتمر، فإن الموعد النهائي لتقديم ملخصات المقالات حتى 16 أكتوبر/2025، والموعد النهائي لتقديم المقالات الأصلية هو 20 نوفمبر/2025. سيُعقد هذا الحدث في 15 يناير/ 2025 في الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية.

يمكن للمهتمين زيارة مواقع المؤتمر على confru.ir وconfrazavi.un.ir للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم مقالاتهم.

