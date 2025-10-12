عشرات الآلاف يتظاهرون في أستراليا من أجل غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ خرج عشرات الآلاف من الأستراليين إلى شوارع سيدني تضامنًا مع غزة، معربين عن شکوككهم في وقف إطلاق النار المُعلن عنه مؤخرًا، والهادف إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وقدّرت مجموعة العمل الفلسطينية، الجهة المنظمة للتظاهرة، عدد الأستراليين المشاركين في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين يوم الأحد بنحو 30 ألف أسترالي.

وعبّر المتظاهرون عن شكوكهم في التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

أظهرت لقطات من هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) متظاهرين، يحمل العديد منهم أعلامًا فلسطينية ويرتدون كوفيات، يسيرون في شوارع المدينة المغلقة.

وقال داميان ريدجويل، أحد منظمي مسيرة سيدني: "نطالب بإنهاء هذه الإبادة الجماعية، وإنهاء تجارة المعدات والعتاد العسكري مع [نظام] قتل مئات الآلاف من الناس في العامين الماضيين، وعشرات الآلاف من الأطفال".

وأضاف: "نحث الجميع على الانضمام إلينا في الشوارع... لملء المدينة بالأعلام الفلسطينية دفاعًا عن العدالة والتحرير". وقالت أمل ناصر، إحدى المنظمين، إنه حتى لو استمر وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا تزال تحتل غزة والضفة الغربية عسكريًا.