العتبة الرضوية المقدسة تحتضن محفلين قرآنيين بحضور قراء وزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصلت الجولة التبليغية الدولية الخامسة الخاصة بطلبة المشروع الوطني لرعاية المواهب القرآنية التابع لمركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة بمحفلين قرآنيين احتضنتهما العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد بحضور نخبة من القرّاء والزائرين الكرام.

ونقل الموفد الإعلامي للمركز أن: "المحفل الأول أُقيم في دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الرضوية المقدسة بإدارة القارئ (علي رضا شفيعي مؤمن) بمشاركة القارئ الموهوب (حسين مشرق) بتلاوة على الطريقة المصرية، والقارئ الموهوب (أحمد الجزائري) بتلاوة بالطريقة العراقية، إضافة إلى مشاركة فرقة آيات للإنشاد والموشحات الدينية التابعة للمركز، وعدد من طلبة المواهب القرآنية من مدينة مشهد المقدسة".

وأضاف أن: "المحفل شهد تفاعلاً واسعاً من الحاضرين الذين عبّروا عن إعجابهم بمستوى التلاوات وأداء المواهب، فيما تم توزيع هدايا تبركية من حرم الإمام الرضا (عليه السلام) على المشاركين من الأساتذة والقرّاء".

كما أشار الموفد الإعلامي إلى أن: "صحن الغدير في الحرم الرضوي المطهر احتضن محفلاً ثانياً أقيم بعد صلاتي المغرب والعشاء بحضور الشيخ (حسن المنصوري) مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة للشؤون القرآنية والدكتور (مهدي لساني) رئيس مديرية الزائرين غير الإيرانيين، إلى جانب جمعٍ من الزائرين الكرام".

وشهد المحفل تلاوة القارئ الموهوب (علي ناهض) من طلبة مشروع المواهب القرآنية، أعقبتها تلاوة الأستاذ (محمد پارسا) من قرّاء العتبة الرضوية المقدسة، ثم فقرة الحفظ التي تفاعل معها الجمهور، أعقبتها فقرة الأسئلة القرآنية التي وُزّعت فيها الهدايا التبركية من العتبة الحسينية المقدسة على أصحاب الإجابات الصحيحة.

واختُتم المحفل بموشحٍ من أداء فرقة آيات التابعة للمركز، ليُكرَّم بعدها وفد مركز التبليغ القرآني الدولي بهدايا تبركية من العتبة الرضوية المقدسة، فيما قدّم الشيخ (حسن المنصوري) نسخةً من مصحف العتبة الحسينية المقدسة إلى تولية العتبة الرضوية المقدسة تقديراً لجهودها في خدمة القرآن الكريم.

