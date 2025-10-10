شكوى قضائية ضد مفتي الديار العراقي رافع الرفاعي بتهمة التحريض على الطائفية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، تقديم شكوى قضائية لمحكمة استئناف ذي قار بحق مفتي الديار العراقي رافع الرفاعي بتهمة التحريض على الطائفية والتسبب بأحداث عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال الناصري في بيان له : "نحن المتضررون من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي قدمنا شكوى قضائية وأصولية في محكمة استئناف ذي قار - الناصرية نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليل الرأي العام مما نتج عن ذلك عشرات الاف الضحايا بين شهداء وجرحى ومشردين وسبايا".

وأضاف "نرجو من القضاء العادل إنصاف الضحايا والاقتصاص من الفاعلين والمحرضين، كما ندعو جميع المتضررين إلى تقديم شكاوى مماثلة"، مطالباً " الجميع بمساندتنا بكل الطرق السلمية والقانونية المتاحة ورفع الصوت عاليا والاحتجاج وتشكيل راي عام مساند لمطلبنا الحق".

ومن جانبها حركة الصادقون جبت عودة مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي إلى البلاد، مؤكدةً أن المصالح السياسية يجب أن لا تكون على حساب القانون.

وقالت الحركة في بيان لها إنه "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا العراقي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بعد تضحيات جسيمة قدمها أبناؤه الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، تتابع حركة الصادقون بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول عودة المدعو رافع الرفاعي إلى الساحة العامة، لما يمثله من رمزية مثيرة للجدل ارتبطت في فترات سابقة بخطابات التحريض والانقسام".

وأضافت "إننا نعتقد أن الاعتبارات والمصالح السياسية يجب ألا تكون على حساب القانون، وأن سياسة عفا الله عما سلف أثبتت فشلها في حال لم يعترف المقصّر بأخطائه ويعتذر عنها، وهذا الأمر لم يحصل من أي منهم".

وأكدت حركة الصادقون أن "حماية استقرار العراق ووحدته مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، وستبقى ثابتة في مواقفها دفاعاً عن أمن الوطن وكرامة شعبه وحفظ دماء أبنائه الذين ضحوا من أجل عراق آمن موحد".

وكان المدعو مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي المتهم بالتحريض الطائفي وصل بغداد يوم الاربعاء الى مطار بغداد الدولي، بعد غياب طال لسنوات بعد عام 2014.

انتهاء / 232