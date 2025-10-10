رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. أكثر من 40 شخصا بين قتيل ومفقود بعدوان صهيوني جديد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء أمس الخميس، أن أكثر من 40 شخصا بين قتيل ومفقود تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان: "طواقمنا ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في موقع استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة غبون، حيث يوجد أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض في شارع الثلاثيني بمنطقة حي الصبرة في مدينة غزة".

ولفت الدفاع المدني إلى أنه "حتى الآن تم انتشال سيدتين فيما تتواصل جهود الإنقاذ في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة".

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 مواطنا، وجميعهم لا يزالوا تحت الأنقاض.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الخميس توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق فجر اليوم بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من قطر وتركيا ومصر وبرعاية أمريكية.

...............

انتهاء / 232