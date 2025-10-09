بضمانات ترامب.. إعلان عن وقف إطلاق النار بغزة في الساعة 12 ظهر اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت القناة 12 الإسرائيلية ان : وقف إطلاق النار في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ الساعة 12 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي .

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فجر اليوم الخميس، عن توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وأكد أن "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا"، كما أن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم.

وقد نقل موقع دروب سايت عن مصدر مقرب من الوسطاء أن ترامب قدم ضمانات بعدم السماح لإسرائيل باستئناف الحرب بعد استعادة الأسرى.

..................

انتهى / 232