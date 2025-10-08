آية الله أعرافي يُكرّم شهداء علماء الدين، ويصف الحوزات العلمية بأنها ركائز الحضارة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد آية الله علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية في إيران، على الامتداد التاريخي الممتد لألف عام وتأثيرها العميق في الحوزات العلمية، واصفًا إياها بمراكز أساسية للمعرفة والأخلاق والحضارة، ساهمت في تشكيل الأجيال.

وفي كلمته في حوزة أمراللهي بقم، أشاد بذكرى الإمام الراحل الخميني، وشهداء رجال الدين، والدفاع المقدس، والمقاومة الإسلامية، مؤكدًا أن إرث أكثر من أربعة آلاف شهيد من رجال الدين يجب أن يبقى حيًا في الحوزات العلمية.

وأشاد آية الله أعرافي بحوزة أمر اللهي لتميزها العلمي والروحي، واصفًا إياها بأنها من أبرز الحوزات العلمية في إيران بفضل تفاني علمائها وطلابها.

وأشار إلى تاريخ الحوزة المتواصل منذ عهد الأئمة (عليهم السلام)، مشيرًا إلى أنها ظلت نابضة بالحياة وصامدة رغم فترات الشدة والقمع السياسي.

وأكد على صمود العلماء في عهد رضا خان، مشيرًا إلى أن حوزة قم صمدت في وجه محاولات قمع الدين بفضل بصيرة المرحوم آية الله الحائري اليزدي. واختتم كلمته مؤكدًا على أن طلاب اليوم يجب أن يحملوا نفس روح الصمود للحفاظ على التراث الفكري والروحي للحوزة.