من بينهم 10 تونسيين.. وصول 137 مشاركا في "أسطول الصمود" احتجزتهم إسرائيل إلى تركيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال "أسطول الصمود المغاربي" إن بين هؤلاء المحررين 28 مواطنا مغاربيا، 10 من تونس و6 من الجزائر، و4 من المغرب، و7 ليبيين، وموريتانيا واحدا.

كما نشر القائمون على الأسطول قائمة تضمنت أسماءهم.

وأشار أسطول الصمود المغاربي في بيان إلى أنه "سيمد في أقرب الآجال بالمعلومات المتعلقة بمواعيد وصولهم إلى بلدانهم، وذلك قصد الإعداد لاستقبالات شعبية تليق بتضحياتهم وصمودهم".

وأكد في المقابل مواصلته متابعة أوضاع بقية المحتجزين مع فريق منظمة "عدالة" الفلسطينية، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم الإفراج عنهم وترحيلهم خلال الساعات والأيام المقبلة.

يشار إلى أن الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، قد أعلن يوم السبت 4 أكتوبر، أن 280 مشاركا استكملوا الجمعة الإجراءات أمام محكمة الهجرة، من بينهم 200 دون حضور محامين، فيما تولى المحامون مرافقة البقية.

وأشار إلى أنه من المنتظر اليوم بدء ترحيل 100 مشارك ممن وقعوا على وثيقة "التسريع بالترحيل" ورفضوا المثول أمام القاضي الإسرائيلي.

وأوضح الفريق القانوني أن التوقيع على هذه الوثيقة لا يمثل بأي شكل من الأشكال اعترافا بشرعية الاحتلال، وأن حرية الاختيار في التوقيع عليها تركت للمشاركين.

هذا وأعلنت الخارجية الإسرائيلية في وقت لاحق، ترحيل 137 من المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا، موضحة أن المرحلين يحملون جنسيات مختلفة تشمل التونسية والجزائرية والأمريكية والإيطالية والبريطانية والأردنية والكويتية والليبية والموريتانية والماليزية والبحرينية والتركية والمغربية والسويسرية.

يذكر أن الأسطول يضم 532 مشاركا من أكثر من 45 دولة، على متن قرابة 50 سفينة انطلقت من إسبانيا وإيطاليا وتونس.