اختتام فعاليات مهرجان (فاطمة –عليها السلام– سبيل النجاة) الثالث في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اختتمت العتبة العباسية المقدسة، فعاليات مهرجان (فاطمة –عليها السلام– سبيل النجاة) بنسخته الثالثة، في باكستان.

وأُقيم المهرجان إحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) في مدينة كراتشي بدولة باكستان.

وتضمن المهرجان إقامة فعاليات متعددة، منها حفل سن التكليف الشرعي، وندوات علمية وثقافية، وجولات في مجموعة من مدن دولة باكستان، إلى جانب عدد من الفقرات التي تسلط الضوء على محطات من حياة السيدة الزهراء (عليها السلام).

كما شهدت الفعاليات إقامة صلاة الجماعة في عدد من المساجد الباكستانية، وزيارة إلى قبر الشيخ محسن النجفي داخل جامعة الكوثر الدينية، في مدينة اسلام آباد.

واختُتم المهرجان بتكريم المتطوعين المشاركين في إقامة فعاليات النسخة الثالثة، إضافة إلى إجراء قرعة لاختيار عدد منهم؛ للتكفل بزيارتهم للعتبات المقدسة في العراق.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على إحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)، داخل العراق وخارجه، ولاسيّما ذكرى شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام)؛ من أجل تسليط الضوء على محطات من سيرتها المباركة.

