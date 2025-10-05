"كتائب القسام" تبث مشاهد استهداف قوة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بالإضافة إلى قوات متوغلة بقذائف الهاون.

هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير واسعة بالروبوتات المسيرة والمفخخة في أحياء الصبرة وتل الهوى جنوبا، وحيي الرمال والنصر ومخيم الشاطئ غربا.

كما كثف الجيش من عمليات قصفه الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من المدينة خاصة محيط مفترق الغفري (وسط) وشارع النفق (شمال شرق).

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف الأنحاء الشرقية من حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وميدانيا، أفاد شهود عيان بتراجع محدود لآليات الجيش الإسرائيلي من مواقع تواجدها في شارع الجلاء وحي النصر وسط وغربي مدينة غزة، لعشرات الأمتار فقط.

وأكدوا أن الجيش ما زال يسيطر على تلك المناطق بنيران مسيراته التي تحلق على مستويات منخفضة في سماء مدينة غزة وتطلق نيرانها على أي حركة هناك.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 21 فلسطينيا بنيران الجيش منذ فجر السبت، بينهم 18 في مدينة غزة.

إلى ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة متوقفة حاليا في مواقعها، حيث ما من تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن وقف العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يهدف إلى تمكين حماس من البدء في الاستعداد لإطلاق سراح المخطوفين.

ویوم الجمعة، أعلنت "حماس" موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن، لكنها لم تأت على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب، وهما من البنود الرئيسية في خطة ترامب.

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للقصف الإسرائيلي على غزة، مشيدا بما وصفه بـ"التحرك الإيجابي" من جانب "حماس"، ومشيرا إلى أن هذه التطورات قد تمثل أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ قرابة عامين.