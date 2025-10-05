وفاة طفلين بسبب المجاعة وسوء التغذية بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة لطفلين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459، من بينهم 154 طفلا.

ومنذ إعلان (IPC) عن المجاعة في غزة، سجلت 181 حالة وفاة، من بينهم 39 طفلا.

وقالت الصحة في غزة إن "66 شهيدا، و265 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفتت الصحة بغزة إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,074 شهيدا و169,430 إصابة منذ بدء حرب الإبادة".