تمويل أمريكي بملغ (230 مليون دولار) للقوات الأمنية في لبنان لنزع سلاح المقاومة

3 أكتوبر 2025 - 11:27
مصدر: الميادين
أقرت إدارة ترامب تمويلاً يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي، وسط ضغوط متزايدة على المقاومة لرفضها التخلي عن سلاحها، وفق وكالة "رويترز".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قالت مصادر في واشنطن وبيروت لوكالة "رويترز" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار للقوى الأمنية اللبنانية، في إطار مساعيها لنزع سلاح المقاومة.

وأوضح مصدر لبناني أنّ التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الدعم سيمكن القوى الأمنية من تولي المسؤوليات الداخلية، بما يتيح للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.

ووفق مساعدي الكونغرس، جاء الإفراج عن التمويل قبيل انتهاء السنة المالية الأميركية في 30 أيلول/سبتمبر، واعتُبر "مهماً للغاية" بالنسبة للبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، شدّد في كلمة ألقاها في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لارتقاء القائدين الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، على أنّ المقاومة "لن تسمح بنزع سلاحها، وستخوض مواجهةً كربلائية" إذا اقتضى الأمر، معقباً: "سنواجه أي مشروع يخدم إسرائيل ولو أُلبس اللبوس الوطني".

