القناة 12 الصهيونية: اليمن يعصف باقتصاد “إسرائيل” ويشل سلاسل توريدها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشفت القناة 12 العبرية عن أزمة غير مسبوقة تعصف بسلاسل التوريد في الكيان الصهيوني نتيجة الهجمات اليمنية في البحر الأحمر والضغوط السياسية المتزايدة حول العالم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة “تفن” للاستشارات الإدارية إن “إسرائيل” تعتمد على البحر لنقل 70% من وارداتها و95% من صادراتها، مؤكدة أنها لا ترى أي معالجة استراتيجية للأزمة على مستوى الدولة.

وأوضحت القناة أن الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية انعكست بشكل خطير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تحاول بعض الشركات إعادة الإنتاج إلى الداخل بعد صعوبات كبيرة في التوريد عبر الخارج.

وأضافت أن اليمنيين باتوا يُعتبرون التهديد الأكبر لـ”إسرائيل” في مجال سلاسل التوريد، خصوصًا في ما يتعلق بالسيارات والأجهزة الكهربائية والوقود، مشيرة إلى تدخلات سياسية غير معلنة تؤخر أو تلغي شحنات متجهة للكيان.

كما حذرت القناة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الإسرائيلية مع خطر نقص في المنتجات الأساسية، لافتة إلى اختفاء بعض السلع وحتى علامات تجارية كاملة من رفوف المتاجر.

