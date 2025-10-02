قوات بحرية صهيونية تسيطر على 13 سفينة من أسطول الصمود

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال المتحدث باسم أسطول الصمود إن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية من أصل 44 تشارك في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، وقال المراسل إن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

وقال أسطول الصمود العالمي، الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة، إن القوات البحرية الإسرائيلية تمارس "سلوكا عدائيا" ضد القوارب المشاركة فيه.

وأضاف الأسطول في منشور على تلغرام "تعرض القارب فلوريدا لاصطدام متعمد في البحر. واستُهدف قاربا يولارا وميتيك وغيرهما بخراطيم المياه".

من جهتها، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن سيطرة سلاح البحرية حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود، ونقلت القناة عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى اليوم الخميس.

وقال أسطول الصمود إن وضع الطواقم والنشطاء على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول، لكنه أعلن أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة "الجزيرة مباشر" حياة اليماني.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى اليوم الخميس.

وأضافت أن سلاح البحرية سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود الذي كان في طريقه إلى غزة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء السيطرة على سفن الأسطول سيتم ترحيل النشطاء إلى دولهم.

وقبل ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عناصر من قوات البحرية الإسرائيلية صعدوا على متن سفن مشاركة في أسطول الصمود، وبدؤوا عملية السيطرة على الأسطول.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إحاطة سفن حربية إسرائيلية بأسطول الصمود، وانقطاع الاتصالات بين سفنه.

وكان المراسل قال قبل ذلك إن أسطول الصمود وُضع في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمالات اعتراضه، مشيرا إلى أنه تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية تقترب من الأسطول.

وكان منظمو أسطول المساعدات الدولية لقطاع غزة قالوا في وقت سابق إنهم سيواصلون رحلتهم على الرغم من مناورات ترهيب إسرائيلية ودعوات من حكومات أوروبية تطالبهم بالتوقف عن التقدم.

