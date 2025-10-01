صندوق تقاعد هولندي ينسحب من شركة "كاتربيلر" الأميركية بسبب الإبادة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعلنت أكبر شركة تقاعد هولندية (ABP) أنها سحبت استثماراتها من شركة "كاتربيلر" الأميركية للتصنيع في أعقاب مخاوف بشأن استخدام "إسرائيل" معدات الشركة في الحرب على قطاع غزة.

وقال صندوق التقاعد "ABP"، وهو صندوق التقاعد لثلاثة ملايين موظف حكومي وتعليمي في هولندا: "يجب أن يضمن نهجنا الاستثماري عوائد جيدة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية".

وأضاف في بيان: "في حال عدم استيفاء الشركات لمعاييرنا، ندخل في نقاشات. وإذا لم تُفضِ هذه النقاشات إلى النتائج المرجوة، سيتوقف صندوق ABP عن الاستثمار في هذه الشركات"، بحسب وكالة "فرانس برس".

يذكر أن شركة "ABP"، وهي مستثمر رئيسي في العديد من البلدان في العالم، تملك حصة في شركة "كاتربيلر" تبلغ قيمتها نحو 387 مليون يورو (454 مليون دولار) منذ أواخر مارس/آذار.

وكانت هولندا قد أعلنت أنّها ستقاطع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" للعام المقبل 2026 في حال مشاركة "إسرائيل"، لتنضم بذلك إلى موقف إيرلندا، وذلك بسبب حجم المأساة الإنسانية في غزة، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة الهولندية "أفروتروس".