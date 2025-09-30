250 ميلا بحريا تفصل "عمر المختار" عن شواطئ غزة وقبائل بني وليد تحمل الحكومة الليبية مسؤولية حمايتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أضاف المكتب أن هذا "يعني أن السفينة خلال أقل من 24 ساعة ستدخل أكثر المناطق خطورة في رحلتها لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية".

وفي الأثناء، رصدت عدسة RT بيان قبائل بني وليد الذي أكدت فيه القبائل دعمها الكامل للسفينة، معتبرة أن أي استهداف لها يُعد مساسا مباشرا بالمدينة وأهلها.

وطالبت القبائل السلطات الليبية بتحمل مسؤولياتها في حماية السفينة وطاقمها، وضمان استمرار رحلتها الإنسانية، مشددة على أن موقفها يمثل التزاما وطنيا وإنسانيا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي تهديد يواجه السفينة خلال مسارها البحري.

من جانبه، أعرب منسق عام السفينة، الدكتور "محمد الحداد" في حديث مع RT، عن تقديره لموقف أهالي بني وليد، مؤكدا أن وقفتهم كانت موقفا ليبيا وإنسانيا حرا مناصرا للقضية الفلسطينية، وأن أي محاولة لاستهداف السفينة تُعد بمثابة اعتداء على قبائل وشعب بني وليد نفسها، مشددا على استمرار السفينة في رحلتها رغم كافة التهديدات.

كما أدلى مختار محلة الساعدي الطبولي بمدينة بني وليد "ناصر أسدادة"، بتصريح لـRT، أكد فيه أن كل من على السفينة جاؤوا من مختلف أنحاء العالم لمساعدة أهل غزة الذين يعيشون الحصار والمجاعة في ظروف لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، مشددا على دعوته كل الليبيين والعالم للوقوف صفا واحدا ضد الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى التضامن مع غزة.