نائب الأمين العام للعتبة الرضويةِ المقدسةِ يلتقي رئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ خلال زيارته إلى العراق، التقى نائب الأمين العام للعتبة الرضوية المقدسة، برئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي، وقدم له برقية تهنئة بمناسبة تعيينه.

فقد نقل نائب الأمين العام للعتبة الرضوية المقدسة السيد مصطفى فيضي الذي عُقد برفقة رضا خوراكيان المدير العام للعتبة الرضوية ومصطفى فقيه اسفندياري معاون الشؤون الدولية تحيات وتهنئة آية الله أحمد مروي الأمين العام للعتبة الرضوية المقدسة إلى الدكتور حيدر الشمّري رئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي، موجهاً إليه دعوة رسمية لحضور وزيارة حرم المام الرضا(ع).

