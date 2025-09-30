وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة الخطوات التنفيذية لتقديم الخدمات لحملات الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة.

أعلن مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في الحرم الرضوي الشریف؛ مهدي لساني، عن تنفيذ برنامج متکامل لإرشاد حملات الزائرین غير الإيرانيين إلى الحرم الرضوي.

وقال: بفضل جهود هذه المدیریة، تم إعداد برامج مختلفة ويجري تنفيذها بهدف تحسين جودة الخدمة وخلق تجربة روحية ودائمة لزوار الحرم الرضوي الشریف من غير الإيرانيين.

ووصف الخطوة الأولى من هذا البرنامج بأنها استقبال وترحيب مع شرح لآداب الزیارة، وأضاف: عند دخول الزوار إلى الحرم الشريف سیقوم مرشد الزوار بشرح عام للبرامج الموجودة وشرح لآداب الزیارة، كما سیقدم الخدام هدايا ثقافية للزوار الأعزاء.

وتابع لساني بالإشارة إلى إقامة دورات تعليمية في الحرم الرضوي الشریف، مضيفاً: هذه الدورات تهدف إلى نقل مفاهيم الزیارة وتعميق المعرفة الدينية بين الزوار غير الإيرانيين.

وأشار مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة إلى البرامج الثقافية الأخری وقال: زيارة المعارض والمكتبات والمزارات التاريخية في العتبة الرضوية المقدسة جزء آخر من هذه الخطة التي سيتم تقديمها لزوار الحرم الرضوي الشریف.

وأضاف: في نهاية السفر سيتم عقد لقاءات خاصة لتجديد عهد الزوار والتأكيد على کونهم «سفراء الرضا(ع)»، والتي ستتضمن لطمیات دينية، وتقديم الهدايا الثقافية المباركة، وتودیع الحملات، والتقاط الصور التذكارية.

وأشار لاساني إلى أن العتبة الرضوية المقدسة تسعى إلى تحسين جودة خدماتها من خلال إنشاء آلية للتواصل المستمر واستطلاع آراء الزوار، وترك ذكرى روحية ولطيفة في أذهان الزوار غير الإيرانيين الذين یأتون لزیارة هذا العتبة المقدسة.

