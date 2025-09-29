مكالمات تثير الذعر في "إسرائيل".. والأمن الإسرائيلي: إيران تحاول تجنيد عملاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حذّرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وهيئة "السايبر" الإسرائيلية، اليوم السبت، من مكالمات ورسائل تلقاها إسرائيليون من أرقام مجهولة.

وبحسب التحذيرات التي نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنّ مصدر هذه المكالمات هو جهة إيرانية تسعى إلى تجنيد أفراد لمصلحتها. وأوضحت الشرطة أنّ المكالمات تأتي من أرقام تبدأ بالمقاطع ‎03-6817 أو ‎03-3067.

أجواء من الذعر بين الإسرائيليين

وأشارت الشرطة إلى أن محتوى هذه الاتصالات قد يتسبب في إثارة الذعر بين الإسرائيليين، مرجحةً أن تكون المحاولات مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، بهدف تجنيد إسرائيليين داخل البلاد وخارجها لتنفيذ أنشطة تجسس وأعمال أمنية تستهدف "إسرائيل".

من جهته، ادعى "الجهاز الوطني للسايبر" أنّ هذه المكالمات تهدف إلى بث الخوف فقط، ولا تلحق أي ضرر فعلي بأجهزة الهواتف الخاصة بالإسرائيليين.