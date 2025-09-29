إقامة المراسيم الخاصة لذكرى استشهاد الشهيدين السيد  نصر الله وصفي الدين  في قم + ملصق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بمناسبة ذكرى سنوية شهادة رائدي محور المقاومة، والعالمين الجليلين للشيعة، ومفخرتي العالم الإسلام، السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين سينعقد مجلس تأبينهما، وذلك بمشاركة أصحاب العلم والفضيلة، وشخصيات حوزوية وجامعية، ومؤسسات دولية، وعوائل الشهداء ومختلف شرائح الشعب الإيراني الأبي والولائيين في مدينة قم المقدسة.

ويشارك في هذه المراسيم مكتب قائد الثورة الإسلامية معظم في قم، والمتولي الشرعي لمرقد السيدة فاطمة المعصومة (ع)، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وجامعة المصطفى (ص) العالمية، ومركز الإدارة ومركز خدمات الحوزات العلمية في البلاد، وجماعة المدرسين والمجلس الأعلى للحوزة العلمية، والحوزات العلمية النسوية وجامعة الزهراء عليها السلام، ومسؤولي محافظة قم، ومؤسسة التبليغ الإسلامي، ومؤسسة الثقافة والعلاقات الإسلامية، والقوات العسكرية والشرطة، ومكتب ممثلية الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، ومؤسسة آل البيت، وجامعة آل البيت العالمية، ومجمع الإمام الصادق (ع)، ومجمع ممثلي الطلاب، ممثلون من محور المقاومة (حزب الله، والحشد الشعبي، والكتائب، والزينبيون، والفاطميون، والحيدريون، والحسينيون) والمجمع العالمي لأهل البيت (ع).

ستنعقد هذه المراسيم الخاصة،يوم الأربعاء الموافق مع 1 أكتوبر عام 2025 ميلادي بعد صلاتي المغرب والعشاء في المرقد الشريف كريم أهل البيت عليهم السلام السيدة فاطمة المعصومة سلام الله علیها وفي رواق الإمام الخميني (ره).

