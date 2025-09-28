لاريجاني: أي مفاوضات تكون نتيجتها محددة مسبقاً تُعدّ مجرد مسرحية هزلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنّ إيران لم تتجنب التفاوض أبداً، موضحاً أنّ أي مفاوضات تكون نتيجتها محددة مسبقاً تُعدّ مجرد مسرحية هزلية.

وأشار لاريجاني في تصريح له إلى أنّ البرنامج النووي الإيراني لن يتم التخلي عنه، قائلاً: "إنّه مثل جهاز اخترعته، حتى لو حاولوا الاستيلاء عليه، يمكنك دائماً إعادة تصنيعه".

وفي رده على تصريحات الرئيس الأميركي ترامب بشأن تدمير مواقع التخصيب الإيرانية، قال لاريجاني: "اسألوا ترامب عن تصريحاته حول نجاح طياريه، ولا تتجاهلوا كلامه!"

كما نوّه لاريجاني إلى أنّ أحد الانتقادات الموجهة لأميركا هو خلطها بين الحرب والتفاوض، ما يخلق حالة من التناقض في سياساتها.

