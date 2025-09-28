حملة "علي أبونا" في القرى والأرياف بمحافظة النجف الأشرف تطلقها العتبة العلويّة المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بتوجيه مباشر من الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ، عقدت شعبة المتشرفين بالخدمة التابعة لقسم الشؤون الخدمية اجتماعًا تحضيريًا لانطلاق الحملة للعام الخامس على التوالي، حيث ستتركز الجهود هذا العام في القرى والأرياف والمناطق النائية بمحافظة النجف الأشرف.

وقال مسؤول الشعبة، الخادم أحمد الزوركاني، للمركز الخبري: "جرى خلال الاجتماع التنسيق مع مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، وبمشاركة قسم العلاقات في العتبة العلوية المقدسة، لتأمين الانسيابية في تنفيذ الحملة والحصول على الموافقات الرسمية لتمكين الفرق المتشرفة بالخدمة من العمل داخل المدارس".

وأضاف: " إنَّ جميع المستلزمات والمواد اللوجستية اللازمة قد تمَّ تجهيزها، استعدادًا لتوزيعها على الهيئات والفرق التطوعية المشاركة"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة مع نهاية الأسبوع الجاري، ضمن سقف زمني محدد لإنجاز المهام وخدمة الطلبة في المناطق المستهدفة".

و تُعدُّ حملة "علي أبونا" مبادرة أطلقتها العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف عام 2020م، للمساعدة في دعم التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، حيث شملت أعمال الصيانة الأساسية للمدارس، وتزويدها بالرحلات والمقاعد والأثاث اللازم للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أفضل.

