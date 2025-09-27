غزة.. الفصائل تستهدف مروحية إسرائيلية بصاروخ وارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بحسب مراسل RT، فإن إطلاق النار جاء ردا على استمرار الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مخيم الشاطئ غربي غزة، حيث أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمقتل شخصين جراء القصف الإسرائيلي.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي رصد "إطلاق صاروخ فاشل" من مدينة غزة باتجاه مروحية تابعة لسلاح الجو، مشيرا إلى أن المروحية "لم تتضرر" و"واصلت مهمتها" في دعم القوات البرية العاملة في المنطقة.

كما دوى على إثر الحادث صفارات الإنذار في مستوطنة إيرز الواقعة ضمن "غلاف غزة"، محذّرة السكان من خطر محتمل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "في وقت سابق اليوم، تم رصد إطلاق صاروخ من منطقة غزة باتجاه مروحية قتالية. لم يسفر الحادث عن أي أضرار أو إصابات، واستمرت المروحية في تنفيذ مهامها القتالية".

وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع إلى 65427 قتيلا، حيث جاء في بيان صادر عن الوزارة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65427 قتيلا و 167376 إصابة منذ الـ 7 من أكتوبر عام 2023".

ونوه البيان بأنه "وصل مستشفيات قطاع غزة 83 قتيلا، من بينهم شهيدان انتشال و 216 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

كما أوضحت الوزارة أن حصيلة القتلى والجرحى منذ تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 18 مارس الماضي بلغت 12939 قتيلا، بالإضافة إلى 55335 مصابا.

ولفت البيان إلى أنه "لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشار إلى أنه "ضمن قتلى لقمة العيش الذين يقتلون عند مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية)، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات 7 قتلى وأكثر من 50 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2538 قتيلا وأكثر من 18581 إصابة".