عراقجي: كما قال قائد الثورة فإن المفاوضات مع أمريكا وصلت إلى طريق مسدود

27 سبتمبر 2025 - 12:26
قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: كما قال سماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود تمامًا، وقد قال ذلك بدقة بالغة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: كما فشل الهجوم العسكري، سيفشل سناب باك أيضًا.

وصرّح السيد عباس عراقجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن: إذا حلّت الضغوط غير العقلانية محل القانون، فلن نحقق نتائج؛ إيران لن ترضخ أبدًا للضغوط، وسنرد دائمًا باحترام.

وقال: في القاهرة، توصلنا إلى إطار عمل جديد للتعاون مع الوكالة، ولكن كما قلنا، فإن تفعيل سناب باك سيجعل اتفاقنا مع الوكالة غير قابل للتنفيذ.

وأضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد أعلنا أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية في مجلس الأمن سيؤثر على تعاوننا مع الوكالة.

وأكد: كما قلت في خطابي؛ تفعيل سناب باك غير قانوني.

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لا نعتقد أن هذه القضية يمكن أن تؤثر على الشعب الإيراني، وخاصةً على رغبته في الدفاع عن نفسه.

وأضاف عراقجي: كنا دائمًا على استعداد للدبلوماسية، وقد جئتُ إلى هنا بمقترح واضح لمنح الدبلوماسية المزيد من الفرص، ويؤسفني رفض المقترحات.

وأضاف: الدبلوماسية لا تقتصر على المفاوضات مع الولايات المتحدة. للأسف، كانت لدينا تجارب سيئة للغاية في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي: كما قال سماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود تمامًا، وقد قال ذلك بدقة بالغة.

وأوضح: الدبلوماسية لا تموت أبدًا، لكنها أصبحت أكثر صعوبة.

