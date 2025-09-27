عراقجي: كما قال قائد الثورة فإن المفاوضات مع أمريكا وصلت إلى طريق مسدود

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: كما فشل الهجوم العسكري، سيفشل سناب باك أيضًا.

وصرّح السيد عباس عراقجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن: إذا حلّت الضغوط غير العقلانية محل القانون، فلن نحقق نتائج؛ إيران لن ترضخ أبدًا للضغوط، وسنرد دائمًا باحترام.

وقال: في القاهرة، توصلنا إلى إطار عمل جديد للتعاون مع الوكالة، ولكن كما قلنا، فإن تفعيل سناب باك سيجعل اتفاقنا مع الوكالة غير قابل للتنفيذ.

وأضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد أعلنا أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية في مجلس الأمن سيؤثر على تعاوننا مع الوكالة.

وأكد: كما قلت في خطابي؛ تفعيل سناب باك غير قانوني.

وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لا نعتقد أن هذه القضية يمكن أن تؤثر على الشعب الإيراني، وخاصةً على رغبته في الدفاع عن نفسه.

وأضاف عراقجي: كنا دائمًا على استعداد للدبلوماسية، وقد جئتُ إلى هنا بمقترح واضح لمنح الدبلوماسية المزيد من الفرص، ويؤسفني رفض المقترحات.

وأضاف: الدبلوماسية لا تقتصر على المفاوضات مع الولايات المتحدة. للأسف، كانت لدينا تجارب سيئة للغاية في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي: كما قال سماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود تمامًا، وقد قال ذلك بدقة بالغة.

وأوضح: الدبلوماسية لا تموت أبدًا، لكنها أصبحت أكثر صعوبة.

