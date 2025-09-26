وزارة الصحة اليمنية تعلن عن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على صنعاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وزارة الصحة والبيئة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء إلى 181 شهيدًا وجريحًا.

وأكدت الوزارة، في بيان، استشهاد 9 مواطنين وإصابة 174 آخرين جراء الغارات الصهيونية على العاصمة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض والركام.

وأدانت وزارة الصحة في بيان لها الجريمة الوحشية التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني، موضحة أن فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين.

وأكدت أن العدوان الإسرائيلي بالقصف المباشر للأعيان المدنية والخدمية والسكنية تسبب في تضرر عدد من المنازل وسط العاصمة صنعاء. موضحة أن الاستهداف المتعمد والممنهج للأعيان المدنية والخدمية والسكنية جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وجدت التأكيد على أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا اليمني الصامد ولن تزيده إلا تصميماً بمواجهة العدو الصهيوني.

واستهجنت وزارة الصحة بشدة استمرار حالة الصمت والخذلان العربي الإسلامي تجاه ما يتعرض له أبناء غزة من تجويع وإبادة جماعية.

من جانبه أكد جهاز الأمن والمخابرات، أن العدوان الإسرائيلي الذي شنه اليوم على العاصمة صنعاء، استهدف إحدى الإصلاحيات التابعة للجهاز والتي تضم عدداً من السجناء والمعتقلين.

في ذات السياق أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع عدم صحة ادعاء العدو الصهيوني استهداف القيادة والسيطرة. مؤكدا أن الهجوم الفاشل للعدو استهدف مباني سكنية وأعيان مدنية.. وقال" إن هذا العدوان لن يؤثر على عملياتنا العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني.

