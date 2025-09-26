بعد ساعات من العدوان الصهيوني.. هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ بسبب صاروخ باليستي يمني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت القوات المسلحة ، اليوم الخميس، استهداف عدة أهداف في يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي انشطاري.

وأكدت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2 الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفاً أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة، مضيفة أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببتْ في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ وتوقيفِ الحركةِ في مطارِ اللد.

وأضافت القوات المسلحة أن دفاعاتنا الجوية تمكنت بفضلِ اللهِ من التصدي لعددٍ من التشكيلاتِ القتاليةِ وذلك بإطلاقِ عددٍ من الصواريخِ أرضِ جوٍّ أثناءَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضَها على المغادرةِ وإفشالِ جزءٍ من الهجومِ.

وأوضحت أن العمليات تأتي في إطار الانتصار لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، والرد على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ الإسرائيليُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة. والرد على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا وجرائمه بحق شعبنا.

ودعت القوات المسلحة جميع الشركات والسفنِ المدنيةِ والعسكريةِ التي تتواجد في مسرحِ العملياتِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورةِ التعريفِ عن نفسِها وكشفِ هُويتِها، ما لم فإنها ستكونُ عرضةً للاستهدافِ وتتحملُ كاملَ المسؤوليةِ.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على استمرارها في تنفيذ المزيد من العملياتِ وبوتيرةٍ متصاعدةٍ إن شاءَ اللهُ دفاعًا عن البلدِ وضمنَ التصدي للعدوانِ الإسرائيليِّ وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.

وبعد ساعات من العدوان الصهيوني على العاصمة صنعاء، هرع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار في "تل أبيب" والعديد من المغتصبات بفلسطين المحتلة نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وأعلن "جيش" العدو تفعيل صافرات الإنذار عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، فيما أظهرت مواقع متخصصة في الملاحة الجوية توقف الرحلات في مطار اللد ، كما أظهرت أن حوالي 16 رحلة في مطار اللد لم تستطيع الإقلاع والهبوط خلال وصول الصاروخ اليمني. فيما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أنه تم تأخير الرحلات الجوية التي كانت في طريقها إلى مطار "بن غوريون" نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وعن نوعية الصاروخ فقد وثقت العديد من المشاهد لحظة انشطار رأس الصاروخ اليمني إلى عدة رؤوس حربية في أجواء فلسطين المحتلة.

أما صحيفة كالكاليست الصهيونية فأفادت أنه بعد ساعات من الهجوم "الإسرائيلي" في صنعاء، ملايين "الإسرائيليين" دخلوا إلى الملاجئ جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

