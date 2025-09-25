  1. الرئيسية
المقاومة تنفذ عملية إطلاق نار استهدفت المستوطنين في الأغوار

25 سبتمبر 2025 - 13:50
رمز الخبر: 1731326
نفذ مقاومون فلسطينيون عملية إطلاق نارٍ، استهدفت عددًا من المستوطنين في شرقي الضفة الغربية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نفذ مقاومون فلسطينيون عملية إطلاق نارٍ، صباح اليوم الخميس، استهدفت عددًا من المستوطنين في الأغوار شرقي الضفة الغربية.
وانسحب المنفذون من المكان، فيما حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وعززت إجراءاتها الأمنية وأجرت عمليات بحثٍ وتمشيط.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، حيث نفذ المقاومون والشباب الثائر 63 عملًا مقاومًا شعبيًا ونوعيًا خلال الأسبوع الماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال، وعشرة تصدياتٍ بطولية لاعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية.

كما رصد المركز 47 مواجهة في عمومِ مناطق الضفة الغربية، تخللها عملياتُ إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الإحصائية، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية، وسط دعوات متواصلة لتصعيد المقاومة والمواجهة والتصدي.
