صدور العدد "121" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

1.ضرورة تحدیث المناهج الدراسیة في الحوزة – آیة الله سبحاني

2.كلمة رئیس التحریر/المنابر المأجورة وصوت الحق المغیّب

3.السید عبد العظیم الحسني ونهجه في مواجهة الانحرافات الفكریة

4.مقالة/مفهوم الناسخ ودلائل المنسوخ - بقلم الدكتور علي أبو الخیر

5.الشیخ نعیـم قاسم: المنطقة أمام منعطف استثنائي ودعوة لفتح صفحة جدیدة مع المقاومة

6.إمام جمعة النجف یدعو إلى مقاطعة "إسرائیل"

7.آیة الله محمد تقي المدرسي یدعو لمقاطعة الإعلام الكاذب

8.حفل إزاحة الستار عن كتاب الإمام الخامنئي (الاستفتاء العام في فلسطین) في معرض بغداد الدولي

9.الدورة الافتراضیة الرابعة لإعداد ملاكات تدریسیة في مؤسسة الدلیل

10.سیماء الصالحین

11.تعریف بكتاب/دور ولایة الفقیه في الثقافة والحضارة الإسلامیة والإیرانیة

12.تعریف بكتاب/القول السدید في الغناء والموسیقى

13.علماء وأعلام/الشهید آیة الله الشیخ علي الغروي قدس سره

14.أسئلة وردود/هل أخبرنا النبي بالسجود على التربة الحسینیة؟

15.تعریف بكتاب/قراءة جدیدة في صلح الإمام الحسن علیه السلام – السید سامي البدري

16.مقالة/المساعد الذكي “التحدث مع الأحاديث” ثورة في دراسة الحدیث

17.علماء وأعلام/السید علي الطباطبائي قدس سره

18.مقالة/العلم، شبه العلم والمعتقدات الدینیة: مكانة التعالیم الإسلامیة والشیعیة في هذا السیاق

19.شعر وقصیدة

20.نصیحة نفسیة / مواجهة التحدیات: دلیل للعمل

