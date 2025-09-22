رئيسة المفوضية الأوروبية: تصرفات حكومة نتنياهو محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أضافت السياسية الألمانية في مقابلة صحفية مع مجلة "بوليتيكو" نشرت يوم الأحد، أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد للسلام الدائم في المنطقة.

وأشارت أورسولا فون دير لاين إلى أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية خلال الشهر الماضي محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن هذا هو السبب الذي دفع المفوضية إلى اقتراح مجموعة من التدابير المستهدفة والمتناسبة ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

ومع ذلك، صرحت فون دير لاين بأنها "تدرك صعوبة الحصول على أغلبية".