نحو 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قد أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية مرتبطة بما يسمونه "الهيكل" بالمنطقة الشرقية، من بينها الغناء والتصفيق والتشويش على المواطنين، إضافة إلى النفخ في البوق، في ظل إجراءات عسكرية مشددة عند بوابات الأقصى والبلدة القديمة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين حاولوا فرض أجواء احتفالية خلال الاقتحامات عبر الطقوس الجماعية والهتافات، في وقت ضيقت قوات الاحتلال على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد، وكثفت من عمليات التفتيش على الأبواب لمنع توافد المزيد من المصلين.

ويأتي هذا الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها منظمة "بيدينو" الاستيطانية المتطرفة التي دعت أنصارها إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بين 22 و24 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تحقيق رقم قياسي جديد من حيث عدد المقتحمين، وفرض المزيد من الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا -باستثناء الجمعة والسبت- لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في إطار مساعٍ مستمرة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، والسيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، نُفذ أكثر من 68 ألف اقتحام للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال التي شددت في الوقت ذاته من إجراءات دخول الفلسطينيين المسجد المبارك ومداخل البلدة القديمة بالمدينة المقدسة المحتلة.