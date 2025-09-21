لواء مصري: ما يجري في غزة "خداع استراتيجي" لصرف الأنظار عن ضم الضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال الغباري أن القرار في إسرائيل يصدر عن مؤسسات ثابتة تشمل الكنيست وأجهزة المخابرات والدفاع، بينما يقتصر دور رئيس الوزراء على التنفيذ.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" أن "إسرائيل ما تزال دولة مؤسسات تعمل وفق هذه العقيدة"، لافتا إلى أن ما يحدث في غزة ليس سوى "خداع استراتيجي" يهدف إلى إبعاد الأنظار عما يجري في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل نجحت في السيطرة على نحو 87% من الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني، ولم يتبق سوى 13% فقط تسعى لضمها، في محاولة لإلغاء مفهوم "الضفة الغربية" بشكل كامل.

وأكد أن التوجه الإسرائيلي لا يقتصر على الضفة، بل يمتد شمالا عبر الضغط على لبنان، والتحضير لفرض سيطرة أكبر على الجولان وصولا إلى دمشق، وفق اعتقاد راسخ لديهم بأن هذه المنطقة "أرض يهودية" بحسب تفسيرهم التاريخي، إذ يطلقون عليها اسم "آرام".

وشدد الغباري على ضرورة استرجاع الضفة الغربية باعتبارها جوهر الصراع، مشيرا إلى أن تجاهل ذلك كان خطأ تاريخيا مكن إسرائيل من ترسيخ مشروعها التوسعي.