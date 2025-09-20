الصحة الفلسطينية تصدر تحديثا لضحايا الحرب بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في "تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، إنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 شهيدا، و200 إصابة جديدة"، مشيرة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ولفتت الوزارة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 65,208 شهيد و166,271 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وأضافت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت حتى اليوم: 12,653 شهيدا و54,230 إصابة".

من جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى أن "عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 4 شهداء و18 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,518 شهيدا وأكثر من 18,449 إصابة".

كذلك، أفادت الوزارة بتسجيل 2 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 442 منهم 147 طفلا.